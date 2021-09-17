"Побічки на серці" після Pfizer і Moderna: нові дані

Найчастіше вкрай рідкісний побічний ефект після антиковідних вакцин Pfizer і Moderna – міокардит або перикардит – спостерігається у молоді та після другої дози, повідомляє Ліга.net.

Це запалення серцевого м'яза майже завжди проходить легко і без видимих наслідків для пацієнта, пишуть вчені з Центру вивчення безпеки лікарських препаратів Британії в препринті на medRxiv.

Більша частина людей із такими побічними ефектами – до 30 років, зазначили автори. Вони нагадують, що міо/перикардит спостерігався також після вакцинації від віспи, грипу, гепатиту та інших хвороб. До COVID-19 близько 0,1% від усіх повідомлень про побічні ефекти між 1990 і 2018 роками були пов'язані з цими станами.

Крім того, міокардит виникає після низки вірусних інфекцій, включно з коронавірусами. Раніше в CDC вирахували, що ризик отримати такий стан під час хвороби на ковід мінімум на порядок вище, ніж після мРНК-вакцини.

Дані щодо США

У США на 6 серпня зареєстровано 968 випадків міокардиту і 574 перикардиту після Pfizer, із них 78% і 68% відповідно у чоловіків. Більшість зареєстрованих випадків – після другої дози. Що стосується Moderna, то 51% випадків міокардиту і 51% перикардиту – після другої дози (76% і 59% відповідно у чоловіків).

На цю дату в США понад 90,5 млн вакцинованих отримали дві дози Pfizer (частота міокардиту була 6,5 випадку і перикардиту – 3,5 випадку на 1 млн повністю щеплених), і 64,3 млн – по дві Moderna (цифри – 3,7 і 2,7 відповідно).

Дані щодо Європи

В єврозоні на 6 серпня зареєстровано 957 випадків міокардиту і 650 перикардиту після Pfizer, а також 228 і 117 відповідно після Moderna. 72% зареєстрованих випадків міокардиту і 53% – перикардиту після вакцин були у чоловіків.

На цю дату там було введено >226 млн перших доз Pfizer і 37,1 млн – Moderna. Тобто, частота – 4,2 випадку міокардиту і 2,9 випадку перикардиту на 1 млн вакцинованих хоча б однією дозою Pfizer, і 6,2 випадку і 3,8 випадку відповідно після Moderna.

Зафіксовано 11 смертей від міокардиту та одна від перикардиту після Рfizer, а також дві та одна смерть відповідно після Moderna. Загалом дев'ять із 15 фатальних випадків (60%) – у чоловіків.

"У всіх звітах для обох мРНК-вакцин частота міокардиту була вищою, ніж перикардиту. Це може свідчити, що діагноз міокардиту дещо простіший. Ці захворювання після мРНК-вакцинації – область, яка вимагає подальшого дослідження" , – пишуть вчені у висновках.

Крім того, ефект бустера (третьої, четвертої тощо доз) на розвиток міокардиту і перикардиту "значною мірою невідомий", зазначають медики.

Дослідники застерегли, що ці ризики варто враховувати під час вакцинації молоді, особливо в країнах зі слабкою системою охорони здоров'я.