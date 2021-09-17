Новий Mercedes-AMG SL помітили на тестах

Новітній спорткар Mercedes-AMG SL готується до дебюту. Прототип майже без захисного камуфляжу помічений на фінальних тестах, повідомляє Обозреватель.

Про це пише портал Сarscoops. Компанія Mercedes-Benz протягом року поступово розсекречувала подробиці про нове покоління моделі SL. Зокрема, вона поділилася технічними особливостями унікальної конструкції несучого кузова, а також показала ефектний інтер'єр. А ось про зовнішній вигляд моделі поки можна судити виключно по шпигунськім фото. Нова порція ілюстрацій дозволяє оцінити стильний дизайн і класичні пропорції.

Кабріолет отримав виразне оформлення передньої частини кузова з облицюванням Panamericana, що нагадує перші гоночні SL 50-х років минулого століття. Джерело: Carscoops.com

Зокрема, кабріолет отримав виразне оформлення передньої частини кузова з облицюванням Panamericana, що нагадує перші гоночні SL 50-х років минулого століття. Агресивності вигляду додають стрілоподібні фари з тонкими світлодіодними смужками денних ходових вогнів. А доповнюють ансамбль химерно вигнуті аеродинамічні елементи, вбудовані в передній бампер. Не менш ефектно автомобіль виглядає ззаду, де можна виявити розтягнуті в горизонтальній площині ліхтарі, витончений спойлер на кришці багажника і квартет хромованих вихлопних труб в окантовці з полірованого алюмінію.

Легкосплавні колісні диски великого діаметра відкривають погляду гальмівні механізми з яскраво-жовтими супортами. Джерело: Carscoops.com

Легкосплавні колісні диски великого діаметра відкривають погляду гальмівні механізми з яскраво-жовтими супортами. Відсиланням до класичних моделей сімейство SL є тканинний чорний верх, який змінив колишній жорсткий складаний механізм. У салоні з посадковою формулою 2+2 розташовується цифрова приладова панель з 12,3-дюймовим щитком приладів і 11,9-дюймовим сенсорним екраном мультимедійної системи MBUX.

Новий SL замінить в продуктовому портфоліо компанії відразу дві моделі – SL колишнього покоління та AMG GT Roadster. Легка архітектура з алюмінію також буде використовуватися на новій генерації купе GT Coupe.

Ззаду можна виявити розтягнуті в горизонтальній площині ліхтарі, витончений спойлер та квартет хромованих вихлопних труб в окантовці з полірованого алюмінію. Джерело: Carscoops.com

Очікується, що новинка отримає широку гамму сучасних моторів. Так, наприклад, SL 63 отримає потужний бітурбірованний V8. Не виключено появи гібридної 831-сильної модифікації PHEV, яка дебютувала на Mercedes-AMG GT 63 E Performance. Всі подробиці ми дізнаємося вже в найближчі кілька місяців.