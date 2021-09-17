Новий Mercedes-AMG SL помітили на тестах
Новітній спорткар Mercedes-AMG SL готується до дебюту. Прототип майже без захисного камуфляжу помічений на фінальних тестах, повідомляє Обозреватель.
Про це пише портал Сarscoops. Компанія Mercedes-Benz протягом року поступово розсекречувала подробиці про нове покоління моделі SL. Зокрема, вона поділилася технічними особливостями унікальної конструкції несучого кузова, а також показала ефектний інтер'єр. А ось про зовнішній вигляд моделі поки можна судити виключно по шпигунськім фото. Нова порція ілюстрацій дозволяє оцінити стильний дизайн і класичні пропорції.
Зокрема, кабріолет отримав виразне оформлення передньої частини кузова з облицюванням Panamericana, що нагадує перші гоночні SL 50-х років минулого століття. Агресивності вигляду додають стрілоподібні фари з тонкими світлодіодними смужками денних ходових вогнів. А доповнюють ансамбль химерно вигнуті аеродинамічні елементи, вбудовані в передній бампер. Не менш ефектно автомобіль виглядає ззаду, де можна виявити розтягнуті в горизонтальній площині ліхтарі, витончений спойлер на кришці багажника і квартет хромованих вихлопних труб в окантовці з полірованого алюмінію.
Легкосплавні колісні диски великого діаметра відкривають погляду гальмівні механізми з яскраво-жовтими супортами. Відсиланням до класичних моделей сімейство SL є тканинний чорний верх, який змінив колишній жорсткий складаний механізм. У салоні з посадковою формулою 2+2 розташовується цифрова приладова панель з 12,3-дюймовим щитком приладів і 11,9-дюймовим сенсорним екраном мультимедійної системи MBUX.
Новий SL замінить в продуктовому портфоліо компанії відразу дві моделі – SL колишнього покоління та AMG GT Roadster. Легка архітектура з алюмінію також буде використовуватися на новій генерації купе GT Coupe.
Очікується, що новинка отримає широку гамму сучасних моторів. Так, наприклад, SL 63 отримає потужний бітурбірованний V8. Не виключено появи гібридної 831-сильної модифікації PHEV, яка дебютувала на Mercedes-AMG GT 63 E Performance. Всі подробиці ми дізнаємося вже в найближчі кілька місяців.