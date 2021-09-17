У суботу можливі зміни в роботі станцій столичного метро

У Києві 18 вересня у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу можливі зміни у роботі метро.

Про це повідомляє﻿ прес-служба Київської міської державної адміністрації.

"18 вересня у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 19:30) між командами "Динамо" (Київ) та "Олександрія" (Олександрія), можливі зміни у роботі метро" , - йдеться в повідомленні.

Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.