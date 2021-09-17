Вчені розкрили феномен людської жорстокості

Науковці з Іспанії вирішили дізнатися, коли і з яких причин люди вперше почали проявляти жорстокість. Як виявилося, схильність до насильства виникла у людини кілька десятків тисяч років тому і розвиток її відбулося на генетичному рівні, повідомляє Menslife.

Провівши величезну кількість багаторічних досліджень, фахівці встановили досить цікавий факт. Виявляється, людину по праву можна назвати самою кровожерливою істотою, якого природа наділила схильністю вбивати своїх побратимів в рази частіше, ніж це роблять всі інші представники ссавців. Якщо вірити словам ряду вчених, головною причиною виникнення численних кривавих воєн і конфліктів є саме цивілізація. Але деякі експерти все ж не згодні з цією теорією, припускаючи, що схильність до насильства закладається у кожної людини на рівні генетики.

Науковці з Університету Мадрида вирішили остаточно з'ясувати, яка ж природа людської жорстокості насправді. Так, експерти провели аналіз даних по смертності серед 137 сімейств ссавців: у ході експерименту були вивчені більше 4 млн. Смертей як тварин, так і стародавніх людей. Використавши певні математичні формули, фахівцям вдалося з'ясувати точний відсоток особин, які були вбиті своїми побратимами. Далі вчені порівняли отримане число для родинних і неспоріднених видів.

Дослідження показало наступні результати: Homo sapiens схильні до жорстокості та насильства в 6 разів більше, ніж всі інші ссавці. Наприклад, серед тварин лише одна особина з 300 (0,3%) вмирала через конфлікт всередині виду, тоді як серед людей цей показник становив цілих 2%. Таким чином, науковці зробили висновок, що насильство закладено в генах кожної людини.