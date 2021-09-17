Арахамія розповів, про що спілкувався з Коломойським на футбольному матчі

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував оприлюднені в мережі кадри свого спілкування з бізнесменом Ігорем Коломойським, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Він сказав: "Зараз я до тебе підійду - і тобі потрібно буде декларуватися", а я йому кажу: "Не поспішайте, ще пару тижнів є - можна не декларуватися". Обмінялися жартами щодо закону про олігархів", - сказав Арахамія журналістам в п'ятницю.

Разом з тим він підкреслив, що на матчі був з дружиною, сином і другом.

"Я не знав (що на матчі будуть міністри, інші депутати й бізнесмени - ред.), тТому що я в ту ложу (спілкування Арахамія і Коломойського відобразили у віп-ложі стадіону - ред.) не йшов, хоча у мене був, до речі, квиток туди. Але я ніколи не ходжу в ложу почесних гостей, я йду в ті ложі, де звичайні люди. я не був там (у віп-ложі): ось ложа номер 33 (де знаходився Арахамія - ред.), за бортиком, потім ложа почесних гостей", - додав глава фракції монобільшості.

Раніше журналіст Михайло Ткач оприлюднив в соцмережі фотографії, на яких зображено спілкування Арахамія і Коломойського під час матчу ліги чемпіонів "Динамо-Бенфіка".