Уряд планує отримати кредити МВФ на $2,9 млрд

Кабінет міністрів України планує отримати у 2022 році від Міжнародного валютного фонду (МВФ) кредити на суму близько 2,9 млрд доларів.﻿ Про це свідчать матеріали до проекту державного бюджету на 2022 рік (законопроект №6000), повідомляє РБК-Україна.

Усього Кабмін планує залучити зовнішніх запозичень на 125,62 млрд гривень, у тому числі від МВФ - 82,72 млрд гривень (2,89 млрд доларів за прогнозним курсом 28,6 гривень за долар). Відсоткова ставка складає 3,0% річних.

Крім того, Кабмін планує розмістити євробонди на 5-15 років на суму 42,9 млрд гривень (1,5 млрд доларів). Прогнозна середньозважена відсоткова ставка складає близько 7,5%.

Також уряд планує залучити 419,96 млрд гривень за рахунок розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Прогнозна середньозважена відсоткова ставка складає близько 11,7%.

Нагадаємо, за прогнозом уряду, фінансування загального фонду державного бюджету України у 2022 році планується за рахунок державних запозичень у сумі 545,58 млрд гривень, в тому числі зовнішніх - 125,62 млрд гривень, внутрішніх - 419,96 млрд гривень. Таким чином, зовнішні запозичення у 2022 році складуть 23% від загального обсягу надходжень, а внутрішні - 77%.

Автор: Олександр Білоус