Автомобілі Genesis дізнаватимуться власників в обличчя

Автомобілі Genesis навчаться дізнаватися власників в обличчя. Першим нову функцію отримає електричний хетчбек GV60, який марка обіцяє випустити найближчим часом, повідомляє Autoconsulting.

Преміальна «дочка» Hyundai, почне впроваджувати нову технологію, яка дозволить автомобілям розрізняти людські обличчя. Завдяки Face Connect власники майбутніх Genesis зможуть відкривати або закривати двері буквально «обличчям», для впізнавання якого автомобілі обладнають інфрачервоною камерою. За задумом інженерів марки, технологія зробить взаємодію між людиною і машиною комфортніше: особливо актуально це для любителів активного відпочинку, яким не завжди зручно носити з собою фізичний ключ.

Для Face Connect буде використовуватися камера ближнього інфрачервоного діапазону (NIR), яка зможе розпізнавати обличчя в тому числі вночі і в дощову погоду. На один автомобіль можна буде зареєструвати не більше двох осіб, для кожного з яких створюється окремий профіль з настройками керма, сидіння, проекційного дисплея, дзеркал і «мультімедійкі» - все це машина підлаштувати автоматично, «дізнавшись» особа.

Для запуску мотора ключ теж не потрібно: він заводиться за допомогою відбитка пальця. Їм же тепер можна «платити» в режимі Valet Mode, яка раніше вимагала введення PIN-коду.

Крім цього, Genesis допрацювала функцію бездротового оновлення програмного забезпечення (ОТА): тепер «по повітрю» можна завантажувати нове ПЗ гальмівної системи, підвіски, рульового управління і подушок безпеки. Перш функція була доступна тільки для навігатора, проекційного дисплея і «приборки».

Першим нововведення отримає перший серійний електрокар Genesis GV60, який марка показала в серпні. «Батарейний» хетчбек на модульній платформі E-GMP з камерами замість дзеркал заднього виду і «утопленими» дверними ручками вийде на ринок найближчим часом.