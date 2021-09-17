"Міс Україна – 2021": представлено 25 претенденток на корону

У Києві офіційно представили претенденток на участь у національному конкурсі "Міс Україна – 2021". Організатори оголосили 25 фіналісток, повідомляє УНИАН.

30-е ювілейне фінальне шоу відбудеться в національному палаці "Україна" в жовтні.

Переможниця отримає корону з білого золота з дорогоцінними каменями. Прикрасу розробив відомий у світі ювелір Джейкоб Арабо. На ній – 27 сапфірів та 1250 діамантів. Вартість виробу на світовому ювелірному ринку – 3 мільйони доларів.

Корона для переможниці / фото УНІАН

"Це довгоочікувана подія, на яку команда "Міс Україна" чекала 22 місяці! За цей період втілено неймовірну кількість ідей та зроблено багато роботи" , – прокоментували організатори конкурсу у Instagram представлення претенденток.

Зокрема, в рамках конкурсу опрацьовано понад 20000 анкет; вперше за всю історію конкурсу проведено відкриті кастинги в Одесі, Харкові, Львові та Києві.

Учасниці "Міс Україна – 2021 " / фото instagram.com/missukraine_official

Конкурс "Міс Україна – 2021": скандал

Повідомлялося, що цього року відбір на конкурс "Міс Україна" змінився через нових партнерів зі Сполучених Штатів. Американці вимагають жорстких умов від кандидаток – бути без імплантатів, наколотих губ, нарощеного волосся та тату.

У зв'язку з цим організатори скаржилися, що після змін у відборі вони не можуть знайти 25 ідеальних конкурсанток. Однак пізніше стало відомо, що скарги перебільшені.