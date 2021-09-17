Український боксер оформив 20-й нокаут у 21 бою (відео)

Українець Сергій Богачук (20-1, 20 КО), який виступає в першій напівсередній вазі, здобув ювілейну 20-ту дострокову перемогу в кар'єрі, побивши американця Рафаеля Ігбокве (16-3, 7 КО). Їхній поєдинок став головною подією вечора боксу в місті Монтебелло, штат Каліфорнія, повідомляє Обозреватель.

Суперник нашого співвітчизника хоч і вважався андердогом, але непогано показував себе в першому раунді. У другій трихвилинці він спробував заволодіти ініціативою, але швидко зіткнувся з серйозним опором з боку Богачука і був змушений відбиватися.

У трьох наступних раундах перевага українця й кількість гематом і розсічень на обличчі Ігбокве тільки збільшувалися. Протистояння зупинили в шостій трихвилинці за кілька секунд до гонгу.

Американець почав висловлювати невдоволення через це рішення, але рефері пояснив, що команда надійшла з його кута. Богачуку була присуджена перемога технічним нокаутом.

Нагадаємо, що єдиної поразки наш співвітчизник зазнав у бою з Брендоном Адамсом. Українець вигравав на суддівських записках, але пропустив кілька потужних ударів у восьмому раунді та був нокаутований.