Екоінспекція нарахувала "АрселорМіттал Кривий Ріг" 450 млн штрафу

Держекоінспекція нарахувала ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" понад 450 млн грн за порушення природоохоронного законодавства, повідомляє Економічна правда.

У відомстві заявили, що виявили на підприємстві незаконне розміщення шламу агломераційних цехів на одній із земельних ділянок, що не призначена для видалення таких відходів.



"Зокрема, територія не обладнана системою відводу поверхневих стічних вод, по периметру відсутнє обвалування, відсутня інформація щодо гідроізоляції дна місця складування шламів.

При цьому такі відходи містять у своєму складі оксиди заліза, важкі метали, які при потраплянні у грунт можуть спричиняти забруднення підземних водоносних горизонтів", - заявили у Держекоінспекції.

Під час позапланової перевірки підприємства Держекоінспекція встановила, що проєктно-технічна документація на влаштування місця просушки шламу та висновок з оцінки впливу на довкілля відсутні.

"Також немає у підприємства паспорту місця видалення відходів. Це суперечить вимогам природоохоронного законодавства, а розміщення шламів прирівнюється до засмічення території", - додали в інспекції.

Зазначається, що за це порушення Держекоінспекція розрахувала збитки на суму 456,7 мільйона гривень.

За словами голови Держекоінспекції Андрія Мальованого, претензія на добровільне відшкодування вже спрямована підприємству, а у разі відмови сплачувати цю суму, Держекоінспекція буде стягувати кошти у судовому порядку.

Мальований додав, що ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" продовжує працювати з численними порушеннями природоохоронного законодавства.

"Замість того, щоб вчасно вкласти кошти у налагодження системи поводження з відходами, осучаснення обладнання тощо, наразі компанія має відшкодовувати величезні збитки, які вона завдала довкіллю своїми безвідповідальними діями" , - сказав він.