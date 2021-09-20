Картопля з грибами: тушкована, запечена та у горщиках

Картопля з грибами: тушкована, запечена та у горщиках

Осінь - сезон свіжих грибів.  Гриби і картопля ідеально доповнюють один одного і разом створюють справжній шедевр. Картоплю з грибами можна, наприклад, тушкувати в сметанному соусі, запікати під сирною скоринкою або ж обсмажувати з цибулею і зеленню, повідомляє УНИАН.

Тушкована картопля з гливами

  • Картопля - 500 г
  • Гливи - 400 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Морква - 1 шт.
  • Рослинна олія - 2 ст.л.
  • Часник - 1 зубчик
  • Сіль і перець - за смаком
  • Вода - 150 мл.
    Спосіб приготування:
  • Картоплю очистити, помити та розрізати на 8 частин кожну.
  • У сковороді розігріти олію, викласти картоплю в один шар й обсмажити на сильному вогні по 5 хвилин з кожного боку. Посолити, поперчити за смаком. Моркву нарізати брусочками, цибулю – півкільцями. Часник дрібно порубати ножем.
  • Додати нарізані овочі в сковороду до картоплі. Смажити їх на середньому вогні 10 хвилин, помішуючи. Гливи помити, обсушити і нарізати поздовжніми смужками. Викласти їх у сковороду. Смажити все ще 10 хвилин.
  • Як підсмажаться гриби, влити воду, накрити сковорідку кришкою й тушкувати ще 15 хвилин – до готовності картоплі. Періодично помішувати картопля і незадовго до готовності страви за потреби досолити.

Картопля, запечена з грибами і м’ясом

  • Картопля - 5 шт. середнього розміру
  • Свинина - 500 г
  • Печериці - 300 г
  • Цибуля ріпчаста - 1 шт.
  • Сіль, перець чорний мелений
  • Приправа (прованські трави) - 0,25 ч. л.
  • Олія - 2 ст. л.
  • Сметана - 100 г
  • Яйце куряче - 1 шт.
  • Сир твердий - 150 г
  • Часник - 1 зубчик.

Спосіб приготування:

М'ясо нарізати невеликими шматочками. Посолити, поперчити, викласти в змащену олією форму. Зверху викласти дрібно нарізану цибулю.

Як смачно приготувати картоплю з грибами / фото ua.depositphotos.com

Очищені картоплю й гриби нарізати скибочками завтовшки 5 мм. Посолити, поперчити, додати прованські трави та 1-2 ст. л. олії, перемішати.

Шматочки грибів і картоплі по черзі викласти поверх м'яса.

Окремо змішати яйце та сметану, додати сир, натертий на великій тертці.

Натерти на дрібній тертці часник, додати до сметанної заливки і перемішати. Виделкою розподілити заливку поверх картоплі та грибів.

Запікати в духовці впродовж 50-60 хвилин за температури 180°C, до золотистої скоринки.

Картопля грибами і м'ясом у горщиках

  • Картопля - 800 г
  • Свинина - 400 г
  • Гриби - 250 г
  • Цибуля - 1 шт.
  • Твердий сир - 100 г
  • Сметана - 150 г
  • Вода - 100 мл
  • Рослинна олія - 4 ст.л.
  • Сіль, перець чорний мелений - за смаком.

Спосіб приготування:

  • М'ясо обмити холодною водою, обсушити і нарізати на шматочки приблизно 2*2 см.
  • Гриби порізати на пластинки. Цибулю порізати півкільцями або трохи дрібніше.
  • Картоплю почистити і нарізати великими шматками, за розміром однаковими з м'ясом. Розкласти картоплю по горщиках однаковими порціями. Трохи посолити.
  • На сковороді розігріти 2 столові ложки рослинної олії й трохи обсмажити м'ясо – воно має змінити колір. У самому кінці посолити і поперчити.
  • Розкласти м'ясо поверх картоплі.
  • На ту ж сковороду, в якій смажилося м'ясо, налити залишки олії. Викласти гриби. Трохи обсмажити їх. Додати до грибів цибулю. Смажити гриби з цибулею до золотистого кольору. Трохи посолити.
  • Розкласти гриби з цибулею верхнім шаром у горщики. Додати в кожен горщик по дві столові ложки сметани й налити трохи води (приблизно по 30 мл).
  • Посипати зверху натертим на дрібній тертці сиром. Горщики накрити. Запікати в духовці при температурі 200°C близько години.
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