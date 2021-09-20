Картопля з грибами: тушкована, запечена та у горщиках

Осінь - сезон свіжих грибів. Гриби і картопля ідеально доповнюють один одного і разом створюють справжній шедевр. Картоплю з грибами можна, наприклад, тушкувати в сметанному соусі, запікати під сирною скоринкою або ж обсмажувати з цибулею і зеленню, повідомляє УНИАН.

Тушкована картопля з гливами

Картопля - 500 г

Гливи - 400 г

Цибуля - 1 шт.

Морква - 1 шт.

Рослинна олія - 2 ст.л.

Часник - 1 зубчик

Сіль і перець - за смаком

Вода - 150 мл.

Спосіб приготування:

Картоплю очистити, помити та розрізати на 8 частин кожну.

У сковороді розігріти олію, викласти картоплю в один шар й обсмажити на сильному вогні по 5 хвилин з кожного боку. Посолити, поперчити за смаком. Моркву нарізати брусочками, цибулю – півкільцями. Часник дрібно порубати ножем.

Додати нарізані овочі в сковороду до картоплі. Смажити їх на середньому вогні 10 хвилин, помішуючи. Гливи помити, обсушити і нарізати поздовжніми смужками. Викласти їх у сковороду. Смажити все ще 10 хвилин.

Як підсмажаться гриби, влити воду, накрити сковорідку кришкою й тушкувати ще 15 хвилин – до готовності картоплі. Періодично помішувати картопля і незадовго до готовності страви за потреби досолити.

Картопля, запечена з грибами і м’ясом

Картопля - 5 шт. середнього розміру

Свинина - 500 г

Печериці - 300 г

Цибуля ріпчаста - 1 шт.

Сіль, перець чорний мелений

Приправа (прованські трави) - 0,25 ч. л.

Олія - 2 ст. л.

Сметана - 100 г

Яйце куряче - 1 шт.

Сир твердий - 150 г

Часник - 1 зубчик.

Спосіб приготування:

М'ясо нарізати невеликими шматочками. Посолити, поперчити, викласти в змащену олією форму. Зверху викласти дрібно нарізану цибулю.

Очищені картоплю й гриби нарізати скибочками завтовшки 5 мм. Посолити, поперчити, додати прованські трави та 1-2 ст. л. олії, перемішати.

Шматочки грибів і картоплі по черзі викласти поверх м'яса.

Окремо змішати яйце та сметану, додати сир, натертий на великій тертці.

Натерти на дрібній тертці часник, додати до сметанної заливки і перемішати. Виделкою розподілити заливку поверх картоплі та грибів.

Запікати в духовці впродовж 50-60 хвилин за температури 180°C, до золотистої скоринки.

Картопля грибами і м'ясом у горщиках

Картопля - 800 г

Свинина - 400 г

Гриби - 250 г

Цибуля - 1 шт.

Твердий сир - 100 г

Сметана - 150 г

Вода - 100 мл

Рослинна олія - 4 ст.л.

Сіль, перець чорний мелений - за смаком.

Спосіб приготування: