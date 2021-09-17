Зрив вакцинації: СБУ ліквідувала ботоферму

Співробітники Служби безпеки України ліквідували ботоферму у Дніпрі, яка працювала на замовлення кураторів з РФ. Масове поширення фейкової інформації було спрямоване на дискредитацію української влади та зрив національної програми вакцинації.

Як зазначили в СБУ﻿, потужність "ферми" - більше 5 тисяч ботів.

За матеріалами слідства, координатором й адміністратором виявленої ботоферми була мешканка Дніпра. Російські замовники забезпечили її всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням, його налаштування здійснювали дистанційно.

"Жінка розмістила програмно-апаратний комплекс у спеціально орендованій для цього квартирі. За його допомогою адмініструвала понад 5 тисяч облікових записів в мережі "Фейсбук", які нібито належали громадянам України, хоча насправді використовували фейкові персональні дані.

Від замовників вона регулярно отримувала інформаційні "вкиди", які потрібно було "розганяти" через соцмережі. Крім того, жінка мала активно створювати нові псевдо профілі" , - йдеться в повідомленні СБУ.

Оплату за свої послуги адміністратор отримувала через заборонені в Україні електронні платіжні системи.

Докази причетності окремих осіб до протиправної діяльності вилучено, зокрема комп’ютерне обладнання та сотні sim-карток мобільного оператора.

Проводиться досудове розслідування.