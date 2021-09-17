У відділеннях Укрпошти з'явилися поштомати

АТ "Укрпошта" запустила пілотний проект з розвитку мережі поштоматів. Перші з них вже встановили в деяких київських відділеннях, повідомляє UBR.

У наступному році планується значне збільшення їх кількості, заявив генеральний директор держкомпанії Ігор Смілянський.

"Так як це поки "пілот", вибрати такий варіант при відправці можна (ми самі запропонуємо це клієнтам), але вже з наступного року ми плануємо масштабування поштоматів різних форматів по всій країні з інтеграцією в мобільному додатку, особистому кабінеті та ін.", - розповів Смілянський.

Розширювати мережу планують спочатку у великих містах з населенням понад 100 тис. осіб.