МОЗ дозволив комбінувати вакцини Moderna і Pfizer

У випадку коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге - можна робити Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Так само можна застосовувати вакцини навпаки, повідомляє РБК-Украина.

У липні в Україні схвалили рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики та дозволили комбінувати мРНК-вакцини.

"Якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника" , - зазначили у МОЗ.

Інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів.

"Комбінування вакцин Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech є безпечним та ефективним" , - запевняють у міністерстві.

Автор: Инна Собора