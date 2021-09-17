ВР в "турборежимі" ухвалила менше законів, ніж попередники
Народні депутати Верховної Ради попереднього VIII скликання ухвалили у перші два роки роботи більше законів, ніж депутати теперішнього IX скликання.
Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України (КВУ).
Упродовж перших двох років роботи (листопад 2014-листопад 2016 р.) народними депутатами VIII скликання було прийнято 573 закони. Народні депутати ВР IX скликання ухвалили за цей же час дещо менше законодавчих актів - 552.
Також депутати VIII скликання зареєстрували більше законопроектів – 7,3 тис. У депутатів IX скликання – 5,6 тис.
Упродовж перших двох років роботи у ВР VIII скликання відбулося 246 пленарних засідань, ВР IX скликання – 212 засідань.
"Так званий "турборежим" виявився лише широко розрекламованою піар-кампанією і не призвів до суттєвих змін у роботі Верховної Ради. Кількісні показники діяльності ВР VIII і IX скликань є однаковими, а часто й нижчими у порівнянні із попереднім парламентом", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
Він додав, що в парламенті залишилися старі проблеми на кштал реєстрації значної кількості законодавчого спаму, ухвалення законопроектів без повноцінного обговорення та нераціонального планування законодавчої роботи.
"В цілому монобільшості не вдалося забезпечити більш ефективну роботу Верховної Ради, попри наявність відповідних можливостей", – підсумував Кошель.