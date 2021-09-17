ВР в "турборежимі" ухвалила менше законів, ніж попередники

Народні депутати Верховної Ради попереднього VIII скликання ухвалили у перші два роки роботи більше законів, ніж депутати теперішнього IX скликання.

Про це йдеться в дослідженні﻿ Комітету виборців України (КВУ).

Упродовж перших двох років роботи (листопад 2014-листопад 2016 р.) народними депутатами VIII скликання було прийнято 573 закони. Народні депутати ВР IX скликання ухвалили за цей же час дещо менше законодавчих актів - 552.

Також депутати VIII скликання зареєстрували більше законопроектів – 7,3 тис. У депутатів IX скликання – 5,6 тис.

Упродовж перших двох років роботи у ВР VIII скликання відбулося 246 пленарних засідань, ВР IX скликання – 212 засідань.

"Так званий "турборежим" виявився лише широко розрекламованою піар-кампанією і не призвів до суттєвих змін у роботі Верховної Ради. Кількісні показники діяльності ВР VIII і IX скликань є однаковими, а часто й нижчими у порівнянні із попереднім парламентом" , - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Він додав, що в парламенті залишилися старі проблеми на кштал реєстрації значної кількості законодавчого спаму, ухвалення законопроектів без повноцінного обговорення та нераціонального планування законодавчої роботи.