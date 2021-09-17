Мінекономіки заявило про стабілізацію цін на бензин і дизпаливо

За останні чотири місяці ціни на бензин і дизельне паливо стабілізувалися і сповільнили зростання. Про це повідомила прес-служба Міністерства економіки.

Вартість А-92 з травня по серпень виросла на 5,7%, А-95 - на 5,5%, а дизель подорожчав всього на 1%.

Зростання цін в перші чотири місяці 2021 року було значніше: у січні-квітні вартість А-92 зросла на 16,5%, А-95 - на 15%, а ДП - на 17%.

Причинами позитивних процесів на ринку є введення в травні 2021-го регулювання цін, вважають в міністерстві.

"Динаміка зростання цін на пальне помітно сповільнилася, а встановлення середньої вартості на основі розрахунків НАК "Нафтогаз України" не дозволяє АЗС маніпулювати цінами і захищає споживачів від неконтрольованого зростання", - сказано в повідомленні.

У той же час зростання середньої вартості палива, розрахунки якої публікують кожні 10 днів, в Мінекономіки пов'язують з підвищенням міжнародних котирувань на нафтопродукти і курсовим коливанням.