У нардепа від "Слуги народу" вкрали "гаманець" з біткоїнами

Депутат від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з питань організації діяльності державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Дмитро Гурін заявив, що навесні 2021 року невідомі вкрали його автомобіль, у якому була флешка з "ключами" до криптогаманця, повідомляє Вести.

Про це стало відомо з висновку НАЗК про результати повної перевірки декларації Дмитра Гуріна за 2020 рік.

Раніше нардеп задекларував криптовалюту Bitcoin на суму 22,5 млн гривень, які належали його дружині Марії Салтиковій. Однак документів, що підтверджують достовірність цих даних, нардеп не надав НАЗК.

В усній заяві в Нацагентство Гурін зазначив, що 21 квітня 2021 року невідомі викрали його автомобіль, а разом з ним і флешку - так званий "холодний гаманець", на якому зберігалася криптовалюта. Свої слова він підтвердив документом з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Справу про крадіжку зараз розслідує Дніпровське управління поліції в Києві.

У результаті в нардепа на банківському рахунку залишилося тільки 47 тис. гривень, а також непогашений борг перед "Приватбанком" на 52 тис. гривень. Також депутат зазначив, що готівкою у дружини залишилося 56 тис. доларів і 11,7 тис. гривень.

Відзначається, що до того, як стати депутатом, Гурін 12 років працював у власному агентстві на ринку діджитал-комунікацій і реклами.