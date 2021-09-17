Валютний ринок п'ятниці: хід торгів

У п'ятницю зростання котирувань безготівкового долара продовжилося, і вже до 11 ранку на міжбанківському валютному ринку вони досягли 26,735 гривень на покупку і 26,75 гривень на продаж.

Ціни, що зросли, залучили продавців, і вони вийшли на ринок з пристойними обсягами пропозиції. Котирування тут же припинили зростання і вже до обідньої перерви повернулися нижче рівня 26,70 як на покупці, так і на продажі. Національний банк другий день не бере участі в торгах і не з'являється на ринку, демонструючи впевненість, що впораються без нього.

Курс готівкового долара в першій половині дня п'ятниці виріс до 26,75-26,77 гривень, але бажаючих купувати готівкового «американця» за такою ціною виявилося небагато, тому до обіду оптові обмінники були змушені опустити цінники до 26,73 гривень. Навіть близькість вихідних не привела до активізації попиту на валюту.

Євро на FOREX сьогодні коригується після вчорашнього зниження і до обіду виріс до позначки 1,1886 долара на тлі загального зміцнення європейської валюти. Готівковий євро сьогодні торгується в діапазоні 31,40-31,44 гривень, що приблизно на 2 копійки дешевше, ніж учора.

Російський рубль продовжив знижуватися після того, як вчора виріс до 72,24 рублів за долар. До обіду п'ятниці він опустився до 72,70 рублів за долар. Готівковий рубль в столиці знову подорожчав на 1 копійку, з 3,64-3,66 до 3,65-3,67 гривні за 10 рублів.