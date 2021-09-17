СБУ провела масштабні навчання біля кордону з РФ

Служба безпека України провела масштабні навчання з нейтралізації ворожих диверсійних груп поблизу північного кордону з Російською Федерацією, повідомляє Укрінформ.

"СБУ провела масштабні тактико-спеціальні навчання у Чернігівській та Сумській областях. У заходах було задіяно понад 1,5 тис. осіб і більше 100 одиниць техніки, в тому числі безпілотні літальні апарати", - ідеться в повідомленні СБУ.

За легендою тренувань на територію Чернігівської та Сумської областей проникла умовна диверсійно-розвідувальна група. Вона планувала завдати державі значних економічних збитків і дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в прикордонних районах України.

На виконанні свого завдання "зловмисники" намагалися вчинити "диверсії" на декількох оборонних і промислових об’єктах.

Для викриття і знешкодження умовної ДРГ учасники навчань провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів.

"У заключній фазі тренувань спецпризначенці провели успішну операцію із нейтралізації "диверсантів" у районі прикордонного пункту пропуску. Під час затримання "зловмисники" чинили збройний супротив", - ідеться в повідомленні.

У заходах брали участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, Збройних сил України, Нацгвардії, ДСНС, Нацполіції, а також представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Головною метою навчань стало підвищення рівня безпеки у прикордонних регіонах України. Крім того, учасники тренувань відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії для ефективної протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам.

Після завершення заходів їх організатори проаналізували рівень виконання поставлених завдань. Також було визначено напрями подальшого вдосконалення порядку дій для запобігання і нейтралізації загроз державній безпеці України.