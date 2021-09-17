РФ підтримала оцінку Меркель прогресу на Донбасі
Кремль згоден з висловлюванням канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка раніше назвала нікчемним прогрес у врегулюванні конфлікту на Донбасі, повідомляє ТАСС.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
"Абсолютно", - відповів він на питання, чи згодні в Кремлі з такою оцінкою.
За словами Пєскова, ситуацію можна змінити, надавши "вплив на Київ". США завдяки істотному впливу на Україну могли б сприяти у виконанні мінських домовленостей, але досі цього зроблено не було, зазначив він.
"Наскільки ми розуміємо, США володіють певним впливом, істотним впливом на те, що відбувається в Києві", - констатував він.