Відставка Разумкова: Арахамія спростував інформацію про розмову з Коломойським

Голова депутатської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія спростував інформацію про те, що обговорював із бізнесменом Ігорем Коломойським питання можливого голосування за відставку Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Я не знаю (про що йдеться - ред). У пана Ткача запитаєте (журналіст Михайло Ткач оприлюднив у мережі фото розмови Арахамії та Коломойського на футбольному матчі "Динамо"-"Бенфіка", які нібито обговорювали можливість відставки Разумкова - ред): якщо він хоче підставляти пана Разумкова, то нехай пан Ткач приходить і дає свою позицію. Я не мав ніякої такої розмови" , - сказав Арахамія журналістам у п'ятницю.

Раніше деякі українські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляли, що Арахамія і Коломойський у розмові на футбольному матчі "Динамо"-"Бенфіка" нібито досягли домовленості про те, що влада може отримати голоси за відставку Разумкова від депутатів, на яких має вплив бізнесмен. Також медіа зазначають, що відповідне голосування, ймовірно, відбудеться у Верховній Раді вже наступної п'ятниці.