Найтихіші: 5 порід собак, які практично не гавкають

Деякі породи собак відрізняються тим, що не дуже люблять подавати голос. Однак фахівці зауважують, що вирішальним фактором у цьому питанні стає виховання вихованця: навіть сама тиха собака почне голосити, якщо вчасно не привчити її не гавкати, повідомляє Профиль.

Афганський хорт

Ці собаки відрізняються аристократичністю і витримкою. Вони розумні та легко навчаються, але при цьому можуть бути вперті та дуже незалежні, тому їх дресування вимагає терпіння і наполегливості.

Акіта-іну

Собаки цієї породи вважають за краще гавкоту інші способи "спілкування". Вони фиркають, гарчать, можуть навіть злегка похрюкує, а ось заливистий гавкіт ви від них навряд чи почуєте.

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Басенджи

Відсутність гавкоту є головною відмінною рисою собак цієї породи. При цьому вони можуть видавати шиплячі та бурчали звуки. Фахівці відзначають, що басенджи - дуже активні собаки та підійдуть тільки енергійному господареві.

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Чау чау

Ці норовливі й волелюбні собаки, як правило, рідко гавкають. Однак вони не підійдуть собаківникові-початківцю, тому що займатися їхнім вихованням - досить складно.

Коллі

Представники цієї породи гавкають тільки по дійсно важливих приводів, в решту часу вони вважають за краще мовчати. Коллі - відмінний вибір для сім'ї, оскільки ці собаки добре ладнають з дітьми.