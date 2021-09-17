Ексдепутат Верховної Ради України Надія Савченко вважає, що високі ринкові ціни на газ можуть призвести до розвалу всієї системи ЖКГ в країні, тому нинішній український лідер Володимир Зеленський нібито позаздрить долі колишнього президента України Віктора Януковича, повідомляє Деловая столица.

Про це вона заявила в ефірі закритого телеканалу "Перший Незалежний", який пов'язують із нардепом від ОПЗЖ, кумом президента РФ Путіна Віктором Медведчуком.

За словами Савченко, в країні нібито вже цієї зими складеться катастрофічна ситуація:

"Україна не зможе купувати газ за чинними ринковими цінами, незважаючи на всі клятви Зеленського про те, що для внутрішніх споживачів вартість блакитного палива підвищувати не будуть".

Екснардеп уточнила, що в країні грошей на покриття різниці з ринковою ціною немає, і порівняла ситуацію з капканом.