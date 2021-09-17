Савченко на "телеканалі Медведчука" почала погрожувати Зеленському

Савченко на "телеканалі Медведчука" почала погрожувати Зеленському

Ексдепутат Верховної Ради України Надія Савченко вважає, що високі ринкові ціни на газ можуть призвести до розвалу всієї системи ЖКГ в країні, тому нинішній український лідер Володимир Зеленський нібито позаздрить долі колишнього президента України Віктора Януковича, повідомляє Деловая столица.

Про це вона заявила в ефірі закритого телеканалу "Перший Незалежний", який пов'язують із нардепом від ОПЗЖ, кумом президента РФ Путіна Віктором Медведчуком.

За словами Савченко, в країні нібито вже цієї зими складеться катастрофічна ситуація:

"Україна не зможе купувати газ за чинними ринковими цінами, незважаючи на всі клятви Зеленського про те, що для внутрішніх споживачів вартість блакитного палива підвищувати не будуть".

Екснардеп уточнила, що в країні грошей на покриття різниці з ринковою ціною немає, і порівняла ситуацію з капканом.

"Тому необхідно розуміти, що це такий капкан, з якого ми вже не виліземо, і українці це зараз відчувають. І якщо Зеленський при цьому дійсно "запустить" закон, за яким українців будуть викидати за несплату комуналки з квартир, то він, напевно, позаздрить долі Януковича", — пригрозила Савченко.

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