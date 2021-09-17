Lucid Air став самим далекобійним електромобілем в світі

Американське агентство з охорони навколишнього середовища (EPA) підтвердила дані про економічність і дальності ходу електричного седана Lucid Air. Версія Dream Edition Range здатна подолати без підзарядки 520 миль (837 км), що на 115 миль (185 км) більше, ніж Tesla Model S Long Range, повідомляє Обозреватель.

Про це пише пресслужба виробника. Електричний седан витрачає на 100 миль всього 27 кВтг електроенергії, що еквівалентно витраті палива 1,9 л/100 км.

Lucid Air Dream Edition Range на тестах ЕРА. Джерело: lucidmotors.com

Lucid Air Dream Edition Range оснащений 19-дюймовими дисками. На 21-дюймових запас ходу майже на 40 миль (63 км) менше, але навіть цей результат кращий за показники самої "далекобійної" версії Tesla Model S.

Версія Dream Edition Range оснащена силовим агрегатом з двома електромоторами сумарною потужністю 1125 сил. Всього компанія Lucid Air пропонує 5 різних варіантів свого електричного седана. Всі вони використовують бортову мережу на 900 В, здатні за 20 хвилин зарядитися для подолання наступних 300 миль (483 км) і дозволяють використовувати машину як зовнішнє джерело живлення для домогосподарства або інших споживачів електроенергії.

На розгін до 96 км/год седану буде потрібно не більше 2,5 секунд, а відстань у чверть милі автомобілів долає за 9,9 с. Залежно від версії Lucid Air оснащується одним або двома електромоторами, а харчування для них забезпечує батарея місткістю 113 кВтг.

Виробництво седана вже стартувало на заводі компанії в Аризоні. Джерело: lucidmotors.com

Виробництво седана вже стартувало на заводі компанії в Аризоні, а перші екземпляри відправляться до замовників на початку майбутнього року. Базова версія Pure обійдеться в $77 400, а за топову Dream Edition доведеться викласти не менше $ 169 тисяч. З урахуванням державної підтримки, покупець в США отримає компенсацію своїх витрат на придбання в розмірі 7500 доларів.