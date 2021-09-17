Лазерна корекція зору: основні протипокази

Лазерна корекція найбільш ефективний і безпечний метод відновлення зору. Ви отримаєте можливість поліпшити зір і на довгі роки позбудетеся від постійного носіння окулярів і контактних лінз, повідомляє Країна здоров'я.

Таку операцію можна робити вже з 18-річного віку. Однак, в більшості випадків варто дочекатися 21 років. Це пов'язано з тим, що тільки в цей період закінчується формування органів зору.

Протипоказаннями для хірургічного втручання виступають діабет, аутоімунні, судинні та ревматичні захворювання. До заборон відносяться катаракта і глаукома в анамнезі.

Крім того, існують і тимчасові обмеження у вигляді вагітності. Однак, доказової бази для такого протипоказання поки не виявлено.