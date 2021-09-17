Представник Кабміну потрапив у реанімацію через COVID-19

Представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді та голова секретаріату парламентської фракції "Слуга народу" Тарас Мельничук перебуває у реанімації через COVID-19.﻿ Про це голова фракції "СН" у ВР Давид Арахамія повідомив під час брифінгу перед засіданням Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє Укрінформ.

"Тарас Мельничук перебуває у реанімації через COVID-19. Це наш представник Кабміну (у парламенті — ред.) та голова секретаріату", — сказав Арахамія.

Він також закликав українців вакцинуватися проти COVID-19, щоб уберегти себе від перенесення захворювання в ускладненій формі.