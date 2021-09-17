П'ять знаків зодіаку, які не терплять осінь: вони не люблять проводити час вдома

З приходом осені багато хто з нас вважає за краще залишатися вдома. Холод - не ідеальна умова для того, щоб в повній мірі почуватися комфортно, повідомляє Обозреватель.

Астрологи визначили п'ять знаків зодіаку, які не люблять осінь. Вони не хочуть багато часу проводити вдома, але виходу у них теж немає.

Овен

Уродженці цього знаку дуже рішучі й сильні, але їм важко переносити холодні періоди. Їм подобається гуляти, коли на вулиці тепло.

Козоріг

Представники цього знаку теж не дуже люблять осіннє сонячне світло. Холод гальмує їх і забирає всі життєві сили.

Близнюки

Народжені під цим знаком змінюють настрій з наближенням осені. Холодні дні вони проводять удома в затишку.

Стрілець

Стрільці восени повільніші і сонні. У них падає працездатність і з'являється бажання проводити час в теплому ліжку.

Риби

Чутливі Риби ненавидять зиму, осінь і все, що пов'язано з холодом.