Поліція перевіряє інформацію про масове "мінування" на Луганщині

Правоохоронці перевіряють інформацію про масове замінування АЗС та супермаркетів на Луганщині.

Про це повідомила﻿ прес-секретар Нацполіції Луганщини Тетяна Погукай.

"Сьогодні, 17 вересня, об 11.42 до поліції надійшла анонімна інформація про замінування об'єктів промисловості, автозаправних станцій та супермаркетів з певними вимогами.Негайно розгорнуто роботу ситуаційного центру, який очолює начальник ГУНП" , - написала вона.

Особовий склад ГУНП, Сєвєродонецької та Старобільської поліції піднято по тривозі, мобільні екіпажі, вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та бійці спецпідрозділів разом з працівниками ДСНС, СБУ та інших силових відомств відпрацьовують усі об'єкти.

"Наразі, частина об'єктів вже відпрацьована, небезпечних предметів не виявлено" , - зазначила Тетяна Погукай.

Ситуація перебуває під контролем правоохоронних органів.