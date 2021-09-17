Комітет Ради затвердив законопроект про олігархів
Комітет Верховної Ради з нацбезпеки в п'ятницю, 17 вересня, підтримав законопроект про олігархів №5599 до другого читання, повідомляє Кореспондент.
Про це повідомляє голова фракції Голос Ярослав Железняк. За голосами комітету: 10 - за, 1 - проти (Сергій Рахманін), 0 - утрималися.
За його словами, з 1 271 поправки до законопроекту враховано всього 13.
"Погано, що в рішенні Комітету записано Раді розглядати закон за новою спецпроцедурою. Тобто без права депутатів поставити свої правки в залі. Це буде грубим порушенням регламенту", - пише нардеп.
Крім того, він повідомив, які зміни внесли в законопроект до другого читання:
- Крім олігархів, буде тепер ще й "представник олігарха". Правда, крім визначення, про нього нічого більше не написано).
- Значно розширено термін "участь у політичному житті". Тепер, крім безпосереднього фінансування, додали дуже багато інших критеріїв. Теоретично навіть доставка води може потрапити під нові критерії. Якщо, звісно, майбутні олігархи такий бізнес мають).
- РНБО залишається. Але тепер викликатимуть олігарха на килим, аби визнати олігархом. А він може виправдовуватися.
- У реєстрі олігархів будуть тепер і самі олігархи, і їхній бізнес, і партії, на які вони мають "значний вплив".
- Олігархи не зможуть фінансувати політичну агітацію та мітинги.
- Тепер не тільки спільний похід, наприклад на футбол, а й телефонну розмову вважатимуть контактом з олігархом.
- Декларувати зустрічі з олігархом тепер повинні також керівники держкомпаній, і навіть патронатна служба Офісу президента і Ради.
- Розширено перелік чиновників, кого звільнять, якщо вчасно не повідомлять про контакт із олігархами.
- Прибрали жорстоке покарання для олігарха - зобов'язання подавати електронну декларацію. Правда, швидше за все, це чергова технічна помилка, якими повниться текст до другого читання;
- Уточнили, коли ж після вступу закону в силу треба повідомити про перший досвід контакту з олігархом (через 14 днів).