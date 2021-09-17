Комітет Ради затвердив законопроект про олігархів

Комітет Верховної Ради з нацбезпеки в п'ятницю, 17 вересня, підтримав законопроект про олігархів №5599 до другого читання, повідомляє Кореспондент.

Про це повідомляє голова фракції Голос Ярослав Железняк. За голосами комітету: 10 - за, 1 - проти (Сергій Рахманін), 0 - утрималися.

За його словами, з 1 271 поправки до законопроекту враховано всього 13.

"Погано, що в рішенні Комітету записано Раді розглядати закон за новою спецпроцедурою. Тобто без права депутатів поставити свої правки в залі. Це буде грубим порушенням регламенту" , - пише нардеп.

Крім того, він повідомив, які зміни внесли в законопроект до другого читання: