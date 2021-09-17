Озвучено заборгованість Міноборони перед військовослужбовцями

Міністерство оборони України заборгувало військовослужбовцям виплати грошового забезпечення та інших видів грошової допомоги на загальну суму 1 млрд 465,8 млн гривень, повідомляє Деловая столица.

Згідно з повідомленням Офісу омбудсмена Людмили Денісової, до омбудсмена надходять численні звернення військовослужбовців ЗСУ та членів їхніх сімей по заборгованості.

"На поточний момент заборгованість Міністерства оборони України по обов'язкових виплатах військовослужбовцям складає 1 млрд 465,8 млн гривень" , — повідомила Денісова.

Зокрема, 1 млрд 271 млн гривень — це заборгованість по виплатах грошової допомоги на оздоровлення.

Також припинено фінансування "бойових виплат" військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Омбудсмен надіслала запит до першого віцепрем'єру-міністра економіки України Олексія Любченка, який є головою Міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості по заробітній платі. Вона просить вивчити ситуацію, яка склалася в Міноборони, і знайти шляхи вирішення проблеми.