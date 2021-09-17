Мешканка Львівщини просить суд збільшити податки

Жителька Львівщини просить Окружний адміністративний суд Києва зобов’язати Кабінет міністрів збільшити розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) до 42%, повідомляє УНИАН.

Про це повідомляється на сайті ОАСК.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулась жителька Львівської області з позовом до Кабінету Міністрів України та Пенсійного фонду України. Позивачка, окрім іншого, просить суд зобов’язати Кабінет Міністрів України та Пенсійний фонд України підвищити ЄСВ двічі – до 42%. На її думку, це дозволить збільшити дохід до державного бюджету в податковому еквіваленті і, як наслідок, – підвищити розмір пенсій в Україні" , - сказано у повідомленні

Наразі суд вирішує питання відкриття провадження в адміністративній справі.