В Одесі чоловік погрожував підірвати гранату в школі

Поліція затримала чоловіка, який зайшов з гранатою в продуктовий ларьок у дворі на Академіка Корольова, 96 і погрожував влаштувати вибух, повідомляє Думська.

Як повідомили в патрульної поліції, гранату оглянули вибухотехніки - вона виявилася навчальною.

За даними очевидців, до цього фігурант кричав, що збирається підірвати 86-ту школу, що знаходиться неподалік. Що стало причиною такої його поведінки - поки не ясно.

«Чоловіка щось не влаштовувало в життя. Зараз з ним спілкуються слідчі », - прокоментували в патрульної поліції.

За словами директора міського департаменту освіти і науки Олени Буйневіч, чоловік з гранатою спочатку прийшов на стадіон 86-ї школи, де проходив олімпійський урок, і погрожував дітям влаштувати вибух. Поліцію викликав один з вчителів, що перебували на спортивному заході.