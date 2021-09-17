"Нехай Разумкову дудять": Коломойському не сподобалися діти Арахамії

Олігарх Ігор Коломойський підтвердив слова голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давида Арахамії про те, що на футбольному матчі "Динамо" — "Бенфіка" в Києві вони обмінялися жартами про закон про олігархів, повідомляє Деловая столица.

"Він уже журналістам сказав про жарти, так я доповню. Він не сидів у віп-ложі, а був поруч. Він прийшов на стадіон зі своєю сім'єю, а дітям накупив дудки. Ці його діти в ті дудки голосно свистіли. Я йому почав спеціально голосно кричати: "Давид, це твої діти?". Він мені кричить: "так". Я його питаю: "ти навіщо їм дудки купив?". Він мені у відповідь кричить: "тому що вони просили." Я йому крикнув: "так візьми своїх дітей в парламент, нехай Разумкову дудять. Я ще йому сказав: готуйся декларацію подавати" , — сказав олігарх.

Як повідомлялося, на футбольному матчі Ліги чемпіонів "Динамо" — "Бенфіка", який пройшов в Києві 14 вересня, було багато чиновників і, за даними джерел видання, вони вели переговори в VIP-ложі.

Одне джерело УП повідомило, що міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов мав бесіду з Ігорем Коломойським. ZN.ua повідомляє, що ця закрита бесіда тривала 30 хвилин.

Два джерела "Української правди" кажуть, що Давид Арахамія на футболі домовлявся про голоси для відставки Дмитра Разумкова.

Нагадаємо, Арахамія запевнив журналістів, що на футбольному матчі з Коломойським "обмінявся жартами про деолігархічний закон", а також спростував переговори про відставку Разумкова.