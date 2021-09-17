Сильне похолодання та грози: погода на вихідних 18-19 вересня

Найближчі вихідні в Україні видадуться істинно осінніми: прийде не тільки похолодання, а й дощі з грозами. Лише парі областей вдасться зберегти суху та сонячну погоду .

У суботу, 18 вересня, найнижча температура буде як і раніше на півночі країни, а також в західних Волинській та Львівській областях - 14-17 ° С вдень і 10-14 ° С вночі. Трохи вище буде температура в інших західних, а також у Харківській та центральних областях - 16-21 ° С вдень і 11-16 ° С вночі. В цілому ж на сході, як і на півдні, буде ще зберігатися тепло - обіцяють 20-22 ° С вдень і від 6 на сході до 18 ° С на півдні вночі. А ось в Миколаївській області і в Криму буде і зовсім 21-23 ° С вдень і 14-17 ° С вночі - найвищі показники по країні.

Дощі в суботу очікуються практично по всій Україні, крім Донецької та Луганської областей. При чому на півночі, в більшості центральних, практично у всіх південних областях, крім Запорізької, а також в Криму дощі будуть з грозами. Також 18 вересня по всій країні очікується сильний вітер. У центрі, на півдні та на півночі - близько 14-25 км / год в середньому, місцями шквали до 29 км / год. На сході і в Криму - 11-18 км / год в середньому, місцями шквали до 22 км / год. На заході очікується найсильніший вітер - 18-29 км / год.

У неділю, 19 вересня, на захід України прийде сильне похолодання - до 7-14 ° С вдень і 5-11 ° С вночі. У північних, а також у Київській, Житомирській та Вінницькій областях буде тепліше - 12-16 ° С вдень і 7-11 ° С вночі. В інших центральних, а також в Луганській області показники будуть трохи вище - 16-21 ° С вдень і 7-12 ° С вночі. В цілому ж на сході, як і на півдні, а також у Криму буде ще зберігатися тепло - 18-22 ° С вдень і 9-16 ° С вночі. А ось рекордсменом по теплу в неділю виявиться Херсонська область - там очікується 21-23 ° С вдень і 12-14 ° С вночі.

Дощі в неділю, знову ж таки, очікуються практично по всій країні, крім Чернігівської, Херсонської і Запорізької областей. А ось на сході, в Криму, а також в Київській, Житомирській, Черкаській, Одеській і Сумській областях дощі будуть з грозами. На основній частині країни очікується вітер 11-18 км / год в середньому. У Луганській області і в Криму можливі шквали до 22 км / год, на півдні - до 25 км / год. На півночі і на заході дути буде сильніше - 14-22 км / год в середньому, в Чернігівській області можливі шквали до 25 км / год.

18 вересня вночі у західних, північних та Черкаській областях, вдень в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях очікуються значні дощі. Також 18 вересня в східних і в Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві , 18-19 вересня очікується температура від 9 до 19 ° С протягом дня, вітер 11-22 км / год в середньому і дощі.