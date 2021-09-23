Рецепти напоїв для зігрівання: теплий сидр, гарячий яблучний сік із ромом і класичний егг-ніг

Ніщо так не зігріває замерзле тіло і втомлену душу в холодну похмуру погоду, як пара чашок гарячого напою з крапелькою запашного рому, сидру або вина, повідомляє Beauty HUB.

Гарячий сидр з апельсинами

Інгредієнти:

цедра одного апельсина;

2 л яблучного сидру;

2 столові ложки меду;

5 цілих горошин запашного перцю;

6 цілих бутончики гвоздики;

щіпка меленого мускатного горіха;

шматок імбиру 2,5-3 см, нарізаний тонкими скибочками;

8 паличок кориці.

Приготування.

За допомогою овочечистка очистить цедру апельсина, аби вийшли довгі смужки. Вилийте сидр в невелику каструлю і доведіть до кипіння. Додайте туди мед, запашний перець, гвоздику, мускатний горіх, імбир і цедру апельсина. Зменшить вогонь до мінімуму, щоб напій не кипів. Нагрівайте без кришки 30 хвилин. Розлийте по чашках і подавайте теплим з паличками кориці.

Гарячий яблучний сік з темним ромом і корицею

Інгредієнти:

30 мл темного рому;

1 паличка кориці;

200 мл гарячого яблучного соку;

кориця, цукор і скибочки яблука для прикраси.

Приготування.

Змішайте цукор з корицею. Намочіть ободок склянки водою і занурте в цукрову суміш, щоб вона залишилася на склянці як манжет. Нагрійте яблучний сік. Налийте ром у склянку. Розламати і додати паличку кориці. Додайте гарячий яблучний сік. Прикрасите стакан скибочкою яблука, яку потім можна з’їсти, попиваючи напій.

Класичний егг-ніг

Інгредієнти:

2 склянки жирних вершків (33%);

½ склянки цукру;

¼ чайна ложка мускатного горіха;

4 великі яйця;

¾ склянки коньяку.

Приготування.

У невелику каструлю вилийте вершки, цукор і мускатний горіх. Доведіть до кипіння. У блендері збийте яйця на низькій швидкості протягом однієї хвилини. Поки збиваєте, поступово додайте туди суміш гарячих вершків. Збивайте до утворення піни. Фінальний крок – додайте бренді та перемішайте. Подавайте теплим. Зверху можна посипати тертим шоколадом або какао.

Всі напої готуються досить швидко і легко. Сподіваємося, вам сподобається! А ми поки готуватиме для вас нові гарячі добірки рецептів, щоб Новий рік був теплим і затишним.