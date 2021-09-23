Рецепти напоїв для зігрівання: теплий сидр, гарячий яблучний сік із ромом і класичний егг-ніг

Ніщо так не зігріває замерзле тіло і втомлену душу в холодну похмуру погоду, як пара чашок гарячого напою з крапелькою запашного рому, сидру або вина, повідомляє Beauty HUB.

Гарячий сидр з апельсинами

Гарячий сидр з апельсинами

Інгредієнти:

  • цедра одного апельсина;
  • 2 л яблучного сидру;
  • 2 столові ложки меду;
  • 5 цілих горошин запашного перцю;
  • 6 цілих бутончики гвоздики;
  • щіпка меленого мускатного горіха;
  • шматок імбиру 2,5-3 см, нарізаний тонкими скибочками;
  • 8 паличок кориці.

Приготування.

  1. За допомогою овочечистка очистить цедру апельсина, аби вийшли довгі смужки.
  2. Вилийте сидр в невелику каструлю і доведіть до кипіння. Додайте туди мед, запашний перець, гвоздику, мускатний горіх, імбир і цедру апельсина.
  3. Зменшить вогонь до мінімуму, щоб напій не кипів. Нагрівайте без кришки 30 хвилин.
  4. Розлийте по чашках і подавайте теплим з паличками кориці.

Гарячий яблучний сік з темним ромом і корицею

Гарячий яблучний сік з темним ромом і корицею

Інгредієнти:

  • 30 мл темного рому;
  • 1 паличка кориці;
  • 200 мл гарячого яблучного соку;
  • кориця, цукор і скибочки яблука для прикраси.

Приготування.

  1. Змішайте цукор з корицею. Намочіть ободок склянки водою і занурте в цукрову суміш, щоб вона залишилася на склянці як манжет.
  2. Нагрійте яблучний сік.
  3. Налийте ром у склянку.
  4. Розламати і додати паличку кориці.
  5. Додайте гарячий яблучний сік.
  6. Прикрасите стакан скибочкою яблука, яку потім можна з’їсти, попиваючи напій.

Класичний егг-ніг

Класичний егг-ніг

Інгредієнти:

  • 2 склянки жирних вершків (33%);
  • ½ склянки цукру;
  • ¼ чайна ложка мускатного горіха;
  • 4 великі яйця;
  • ¾ склянки коньяку.

Приготування.

  1. У невелику каструлю вилийте вершки, цукор і мускатний горіх. Доведіть до кипіння.
  2. У блендері збийте яйця на низькій швидкості протягом однієї хвилини. Поки збиваєте, поступово додайте туди суміш гарячих вершків. Збивайте до утворення піни.
  3. Фінальний крок – додайте бренді та перемішайте. Подавайте теплим. Зверху можна посипати тертим шоколадом або какао.

Всі напої готуються досить швидко і легко. Сподіваємося, вам сподобається! А ми поки готуватиме для вас нові гарячі добірки рецептів, щоб Новий рік був теплим і затишним.

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