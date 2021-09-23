Рецепти напоїв для зігрівання: теплий сидр, гарячий яблучний сік із ромом і класичний егг-ніг
Ніщо так не зігріває замерзле тіло і втомлену душу в холодну похмуру погоду, як пара чашок гарячого напою з крапелькою запашного рому, сидру або вина, повідомляє Beauty HUB.
Гарячий сидр з апельсинами
Інгредієнти:
- цедра одного апельсина;
- 2 л яблучного сидру;
- 2 столові ложки меду;
- 5 цілих горошин запашного перцю;
- 6 цілих бутончики гвоздики;
- щіпка меленого мускатного горіха;
- шматок імбиру 2,5-3 см, нарізаний тонкими скибочками;
- 8 паличок кориці.
Приготування.
- За допомогою овочечистка очистить цедру апельсина, аби вийшли довгі смужки.
- Вилийте сидр в невелику каструлю і доведіть до кипіння. Додайте туди мед, запашний перець, гвоздику, мускатний горіх, імбир і цедру апельсина.
- Зменшить вогонь до мінімуму, щоб напій не кипів. Нагрівайте без кришки 30 хвилин.
- Розлийте по чашках і подавайте теплим з паличками кориці.
Гарячий яблучний сік з темним ромом і корицею
Інгредієнти:
- 30 мл темного рому;
- 1 паличка кориці;
- 200 мл гарячого яблучного соку;
- кориця, цукор і скибочки яблука для прикраси.
Приготування.
- Змішайте цукор з корицею. Намочіть ободок склянки водою і занурте в цукрову суміш, щоб вона залишилася на склянці як манжет.
- Нагрійте яблучний сік.
- Налийте ром у склянку.
- Розламати і додати паличку кориці.
- Додайте гарячий яблучний сік.
- Прикрасите стакан скибочкою яблука, яку потім можна з’їсти, попиваючи напій.
Класичний егг-ніг
Інгредієнти:
- 2 склянки жирних вершків (33%);
- ½ склянки цукру;
- ¼ чайна ложка мускатного горіха;
- 4 великі яйця;
- ¾ склянки коньяку.
Приготування.
- У невелику каструлю вилийте вершки, цукор і мускатний горіх. Доведіть до кипіння.
- У блендері збийте яйця на низькій швидкості протягом однієї хвилини. Поки збиваєте, поступово додайте туди суміш гарячих вершків. Збивайте до утворення піни.
- Фінальний крок – додайте бренді та перемішайте. Подавайте теплим. Зверху можна посипати тертим шоколадом або какао.
Всі напої готуються досить швидко і легко. Сподіваємося, вам сподобається! А ми поки готуватиме для вас нові гарячі добірки рецептів, щоб Новий рік був теплим і затишним.