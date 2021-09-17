У центрі Харкова в ресторані знайшли застреленим чоловіка

У Харкові в ресторані "Чилі" сьогодні вдень знайшли тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Попередньо, загиблим є власник цього ресторану - Олег Привалов, повідомляє РБК-Украина.

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За попередніми даними, які надали в місцевій поліції, це було самогубство. Загиблий написав передсмертну записку. Однак правоохоронці поки не підтвердили особу загиблого.﻿

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Однак, за інформацією місцевого каналу "Об'єктив", скоїв самогубство ресторатор Олег Привалов, який знімав це приміщення в оренду.

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Інших подробиць поки немає. На місці події працюють правоохоронці.

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Автор: Дмитро Левицький

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