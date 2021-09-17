У центрі Харкова в ресторані знайшли застреленим чоловіка
У Харкові в ресторані "Чилі" сьогодні вдень знайшли тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Попередньо, загиблим є власник цього ресторану - Олег Привалов, повідомляє РБК-Украина.
За попередніми даними, які надали в місцевій поліції, це було самогубство. Загиблий написав передсмертну записку. Однак правоохоронці поки не підтвердили особу загиблого.
Однак, за інформацією місцевого каналу "Об'єктив", скоїв самогубство ресторатор Олег Привалов, який знімав це приміщення в оренду.
Інших подробиць поки немає. На місці події працюють правоохоронці.
Автор: Дмитро Левицький