У центрі Харкова в ресторані знайшли застреленим чоловіка

У Харкові в ресторані "Чилі" сьогодні вдень знайшли тіло чоловіка з вогнепальним пораненням. Попередньо, загиблим є власник цього ресторану - Олег Привалов, повідомляє РБК-Украина.

За попередніми даними, які надали в місцевій поліції, це було самогубство. Загиблий написав передсмертну записку. Однак правоохоронці поки не підтвердили особу загиблого.﻿

Однак, за інформацією місцевого каналу "Об'єктив", скоїв самогубство ресторатор Олег Привалов, який знімав це приміщення в оренду.

Інших подробиць поки немає. На місці події працюють правоохоронці.

Автор: Дмитро Левицький