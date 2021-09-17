Опубліковано список для приватизації: в ньому більше 700 держпідприємств
Мінекономіки опублікувало список об'єктів держвласності, які підлягають приватизації в 2021-2023 рр. Держпідприємства можуть бути продані тільки після того, як будуть внесені зміни до відповідних законодавчих актів, сказано в повідомленні прес-служби міністерства, повідомляє UBR.
Так, в список увійшли 737 підприємств, а перша п'ятірка виглядає так:
- "Центренерго";
- "Об'єднана гірничо-хімічна компанія";
- "Турбоатом";
- "Укрспирт";
- "Львіввугілля".
До переліку також потрапив "Одеський припортовий завод".
Відзначається, що на сьогодні частина цих підприємств вже передані до Фонду державного майна (ФДМ) для приватизації, а деякі належать до управління різних міністерств.
Уряд заклав в проект держбюджету на 2022 рік доходи від приватизації в розмірі 8 млрд грн - це в 1,5 рази менше, ніж планується отримати до кінця поточного року. При цьому на фінансування заходів, пов'язаних з проведенням приватизації, передбачається виділити 149,8 млн грн.
Відзначимо, в середу, 15 вересня, Кабмін відмовився від планів з приватизації п'яти обленерго: ВАТ "Тернопільобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго", АТ "Харківобленерго", АТ "Миколаївобленерго", АТ "Хмельніцькобленрего".