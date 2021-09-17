Опубліковано список для приватизації: в ньому більше 700 держпідприємств

Мінекономіки опублікувало список об'єктів держвласності, які підлягають приватизації в 2021-2023 рр. Держпідприємства можуть бути продані тільки після того, як будуть внесені зміни до відповідних законодавчих актів, сказано в повідомленні прес-служби міністерства, повідомляє UBR.

Так, в список увійшли 737 підприємств, а перша п'ятірка виглядає так:

"Центренерго";

"Об'єднана гірничо-хімічна компанія";

"Турбоатом";

"Укрспирт";

"Львіввугілля".

До переліку також потрапив "Одеський припортовий завод".

Відзначається, що на сьогодні частина цих підприємств вже передані до Фонду державного майна (ФДМ) для приватизації, а деякі належать до управління різних міністерств.

Уряд заклав в проект держбюджету на 2022 рік доходи від приватизації в розмірі 8 млрд грн - це в 1,5 рази менше, ніж планується отримати до кінця поточного року. При цьому на фінансування заходів, пов'язаних з проведенням приватизації, передбачається виділити 149,8 млн грн.

Відзначимо, в середу, 15 вересня, Кабмін відмовився від планів з приватизації п'яти обленерго: ВАТ "Тернопільобленерго", ПАТ "Запоріжжяобленерго", АТ "Харківобленерго", АТ "Миколаївобленерго", АТ "Хмельніцькобленрего".