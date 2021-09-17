Чотири області можуть із "зеленої" зони одразу перейти до "червоної"
Найближчим часом чотири області можуть із "зеленої" зони одразу перейти до "червоної", повідомляє УНИАН.
Про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
За його словами, в Україні зафіксовано найбільшу кількість нових хворих на COVID-19 за останні чотири місяці.
"На даний час найбільш тривожні показники у чотирьох регіонах: Чернівецькій, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях. Найближчим часом ці західні регіони можуть із "зеленої" зони одразу перейти до "червоної", - сказав він.
Радуцький уточнив, що за кількістю хворих на 100 тисяч населення у "лідерах" Чернівецька та Луганська області. Найбільше зайнято ліжок з киснем у Чернівецькій (55%) та Тернопільській (40%) областях.
Він запевнив, що по країні навантаження на систему охорони здоров’я залишається контрольованим. Реанімаційні ліжка зайняті на 27%, ліжка з підведеним киснем – на 22%, апарати ШВЛ – на 10%.
"Переконаний, що місцева влада має не чекати подальшого різкого погіршення епідситуації і оперативно реагувати: посилювати контроль за основними правилами карантину, готуватись до відкриття додаткових ліжок у "ковідних" відділеннях", - наголосив Радуцький.