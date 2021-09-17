Найближчим часом чотири області можуть із "зеленої" зони одразу перейти до "червоної", повідомляє УНИАН.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

За його словами, в Україні зафіксовано найбільшу кількість нових хворих на COVID-19 за останні чотири місяці.

"На даний час найбільш тривожні показники у чотирьох регіонах: Чернівецькій, Волинській, Закарпатській та Тернопільській областях. Найближчим часом ці західні регіони можуть із "зеленої" зони одразу перейти до "червоної" , - сказав він.

Радуцький уточнив, що за кількістю хворих на 100 тисяч населення у "лідерах" Чернівецька та Луганська області. Найбільше зайнято ліжок з киснем у Чернівецькій (55%) та Тернопільській (40%) областях.

Він запевнив, що по країні навантаження на систему охорони здоров’я залишається контрольованим. Реанімаційні ліжка зайняті на 27%, ліжка з підведеним киснем – на 22%, апарати ШВЛ – на 10%.