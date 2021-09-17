Затверджено конкурсну комісію з відбору членів ВККС
Вища рада правосуддя призначила членів конкурсної комісії, яка відбиратиме склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС). До неї увійшли три іноземних експерта, повідомляє РБК-Украина.
До складу конкурсної комісії увійшли:
- Роберт Брукхейсен - колишній спеціальний прокурор у прокуратурі Нідерландів Відділу боротьби з шахрайством в особливо великих розмірах;
- Тед Зажечни - суддя федерального суду Королівської лави провінції Саскачеван (Канада) у відставці;
- Стівен Маркмен - голова Верховного суду штату Мічиган у відставці;
- Сергій Верланов - суддя Київського апеляційного суду;
- Євген Мезенцев - заступник голови Шостого апеляційного адміністративного суду;
- Іван Міщенко - суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду.
"ВРП вітає якнайшвидший запуск роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, оскільки стурбована масовим звільненням суддів і ненаповненням судової системи новими кадрами протягом майже двох років у зв'язку з припиненням роботи ВККС України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у президента Володимира Зеленського розраховують, що оновлена ВККС може запрацювати вже до кінця року.
Автор: Артем Горовенко