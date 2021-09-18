День, коли покращується самопочуття, настрій, зростає фізична й емоційна активність - прогноз найяскравіших астрологічних аспектів для кожного знака Зодіаку, повідомляє Корреспондент.

У суботу, 18 вересня, дванадцятий день за місячним календарем. Місяць, що зростає у знаку Зодіаку Водолій.

Місяць у Водолії - час для наукової та інтелектуальної роботи, як і для роботи, що пов'язана із життям суспільства, - психології, соціології, астрології та нових течій суспільного життя.

Місяць, що зростає - це період, коли діяти необхідно тільки в тому випадку, коли ви усвідомлюєте весь процес до кінця. Цими днями покращується самопочуття, настрій, зростає фізична й емоційна активність. Люди стають енергійнішими і щасливішими в справах.

Субота, 18 вересня, не дуже сприятливий день для любовних і інших міжособистісних взаємин. Підвищеною також буде ймовірність конфліктів і розбіжностей у діловій сфері. День краще присвятити добродійності, роздавати милостиню, робити подарунки, виконувати прохання інших людей.

Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 18 вересня

Овен (21.03 - 20.04)

За нову роботу варто братися, тільки коли завершено старі справи. Інакше дії не будуть плідними.

Телець (21.04 - 21.05)

Тельцям зірки радять не жити сьогодні спогадами. Інакше є ризик усе життя прожити під тиском подій, які вже відбулися.

Близнюки (22.05 - 21.06)

Сьогодні зірки радять відмовитися від спілкування із близькими і друзями. Є ризик серйозного конфлікту.

Рак (22.06 - 22.07)

Зірки радять розумно розпоряджатися грошима. Інакше витратити можна все, а для життя необхідно, щоб була фінансова "подушка безпеки".

Лев (23.07 - 21.08)

Сьогодні краще зайнятися улюбленою справою. Так думки, як обіцяють зірки, дійдуть згоди.

Діва (22.08 - 23.09)

Зірки говорять, що доля подаватиме знаки і сигналізуватиме про важливі життєві зміни, а це дасть вам час для того, щоб підготуватися до них.

Терези (24.09 - 23.10)

Важливо не марнувати час на суперечки. Краще знайти кориснішу справу.

Скорпіон (24.10 - 22.11)

Не варто зосереджуватися на неприємних спогадах. Допомогти в цьому може робота.

Стрілець (23.11 - 21.12)

Зірки обіцяють, що буде дзвінок від давнього коханого. Хоча не рекомендовано заглиблюватися в почуття.

Козеріг (22.12 - 20.01)

День сприятливий для будь-яких побутових клопотів. Усі інші заняття корисними не будуть.

Водолій (21.01 - 18.02)

Сьогодні добре нагадати собі, що є причиною проблем із близькими. За нею може критися вирішення конфлікту.

Риби (19.02 - 20.03)

У Риб це день творчості. Креатив сприятиме гарному настрою.