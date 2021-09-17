США порадили Україні не зациклюватися на "Північному потоці-2"

Україні потрібно не зациклюватися на російському газі та маршрутах його доставки, зокрема й на "Північному потоці-2". Країні слід посилити розвиток атомної та відновлюваної енергії, щоб швидше інтегруватися в єдиний енергетичної простір Європи, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив старший радник Держдепу США з питань енергетичної безпеки Амос Хохштейн.

За його словами, Україні не слід зациклюватися на" Північному потоці-2", а потрібно подивитися в майбутнє. Представник Держдепу зазначив, що після запуску російського газопроводу почнеться великий енергетичний перехід і країна повинна стати його частиною. Для цього необхідно модернізувати енергетичну систему.

Хохштейн уточнив, що під час переговорів у США президент Володимир Зеленський підтвердив необхідність модернізації української енергетики.

На думку американського дипломата, інтеграція України в єдиний енергетичний простір Європи дозволить зробити відновлювану і ядерну енергію дешевшими.

"Я вже говорив, що хочу бачити Україну не країною, яка транспортує молекули, а країною, що поставляє електрони" , — сказав Хохштейн.

Він уточнив, що мова йде про зміну існуючого кошика енергоресурсів. Зокрема, про відмову від вугілля та розширення джерел відновлюваної та атомної енергії.