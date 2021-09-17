Зеленський в понеділок поїде до США

Президент України Володимир Зеленський в понеділок, 20 вересня, відправиться в Сполучені Штати Америки, де візьме участь Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Уже офіційно: в понеділок розпочнеться візит президента України в США. Володимир Зеленський візьме участь в Генеральній асамблеї ООН, виступить там з промовою, а також у нього буде ряд двосторонніх зустрічей з лідерами інших держав, представниками міжнародних організацій, зокрема з генеральним секретарем ООН , з представниками бізнесу, інвесторами та українською громадою в США ", - повідомив прес-секретар глави української держави Сергій Никифоров на брифінгу в п'ятницю.