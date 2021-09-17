Російська торговельна мережа MERE в Україні працювати не буде - Данілов

Російська торговельна мережа MERE припинить свою роботу в Україні, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Будьте впевнені, російська торговельна мережа MERE в Україні працювати не буде. Зачекайте", - заявив Данілов під час брифінгу за підсумками засідання РНБО в п'ятницю, відповідаючи на уточнення, що магазини цієї мережі, як і раніше, працюють у м. Білій Церкві Київської області й у м. Павлограді Дніпропетровської області, незважаючи на озвучені раніше запевнення секретаря РНБО в їх закритті.

Російська мережа дискаунтерів MERE - проект власників російської мережі "Світлофор".