Хто купує автомобілі в Україні: фірми чи приватні особи

Експерти Інституту досліджень авторинку визначили кількість та частку транспортних засобів цих категорій, придбаних фізичними та юридичними особами. Простими словами, скільки автомобілів купують приватні особи, а скільки — компанії, повідомляє 24 Канал.

З початку року українці придбали понад 1,1 мільйона транспортних засобів. Йдеться про продажі нових та вживаних легковиків, вантажівок, автобусів, причепів, напівпричепів та мототехніки.

Внутрішні перепродажі

Більшість легкових авто, які придбали за перших вісім місяців 2021 року, купили приватні особи — таких операцій зареєстровано 570,4 тисяч (97,6% від загальної кількості). Юридичні особи купили 14,1 тисячі легковиків з пробігом, що становить 2,4% від усіх зафіксованих операцій.

Частка вживаних вантажних автомобілів, придбаних юридичними особами, більша: 14,9% серед усіх продажів (8 тисяч шт.). Фізичні особи купили відповідно 85,1% вантажних транспортних засобів.

Дивно, але фізичні особи також придбали 78,5% (3,8 тис. шт.) від загальної кількості операцій продажу автобусів з пробігом. Компанії відповідно зареєстрували на себе 21,5% (1 тис. шт.) вживаних транспортних засобів цієї категорії.

Вживані причепи та напівпричепи найбільше користувалися популярністю також серед приватних покупців: таких налічувалося 78,6% (11,5 тис. шт.). Компанії придбали 21,4% причепів та напівпричепів з пробігом (3,1 тис. шт.).

Абсолютна більшість вживаних мототехніки (99,2%, 12,2 тис. шт.) придбали приватні покупці, лише 0,8% (93 шт.) — компанії та організації.

Таким чином, 96,1% автомобілів з пробігом на внутрішньому ринку купують фізичні особи.

Кількість та частка придбаних вживаних транспортних засобів на внутрішньому ринку юридичними та фізичними особами протягом січня-серпня 2021 року

Імпорт вживаних авто

Вживані транспортні засоби з-за кордону ввозять як фізичні, так і юридичні особи. Проте все частіше особа, що ввозила авто, та особа, на яку автомобіль був вперше зареєстрований у сервісному центрі МВС, не співпадають. Так відбувається тому, що ввезти автомобіль могла юридична особа, а продати це “свіжопригнане” авто фізичній особі чи іншій компанії. Тому під час реєстрації в сервісному центрі першим власником буде саме кінцевий споживач.

Кількість та частка імпортованих з-за кордону та зареєстрованих в Україні вживаних транспортних засобів юридичними та фізичними особами протягом січня-серпня 2021 року

Абсолютну більшість вживаних легковиків з-за кордону (98,7%, 307,2 тис. шт.) зареєстрували за собою фізичні особи. Відповідно лише 1,3% автомобілів (4 тис. шт.) зареєстрували юридичні особи. Проте привезли з-за кордону приватні особи вживані легкові авто лише у 58,7% випадків (182,6 тис. шт.). Решту 41,3% (128,7 тис. шт.) імпортували юридичні особи.

Вживані вантажівки з-за кородону у більшості реєстрували фізичні особи (10,2%, 14,4 тис. шт.). Юридичні особи оформили на себе 29,8% вживаних імпортних вантажних авто (6,1 тис. шт.). Натомість більшість цих автомобілів в Україну ввезли юридичні особи: 95,1% від загальної кількості (19,5 тис. шт.).

Автобуси з пробігом у 59,2% випадків (462 шт.) реєстрували на себе приватні особи. Компанії відповідно оформили 40,8% вживаних автобусів з-за кордону (319 шт.). Проте з-за кордону їх ввозили у 87,5% саме юридичні особи (683 шт.).

58,2 % вживаних причепів та напівпричепів реєстрували фізичні особи (4,3 тис. шт.), проте з-за кордону їх у більшості ввозили також юридичні особи (91,2% випадків, 6,8 тис. шт.).

Майже уся вживана мототехніка з-за кордону була зареєстрована за фізичними особами (99,%%, 5,3 тис. шт.), проте в Україну 79% із неї імпортували юридичні особи (4,2 тис. шт.).

Таким чином, станом на серпень 2021 вживані транспорті засоби з-за кордону у більшості купують фізичні особи (96,1% від загальної кількості), проте з-за кордону їх у 46,3% випадків привозять юридичні особи (159, 9 тис. шт.).

Імпорт нових авто

Нові транспортні засоби також з-за кордону ввозять як фізичні, так і юридичні особи.

Кількість та частка імпортованих з-за кордону та зареєстрованих в Україні нових транспортних засобів юридичними та фізичними особами протягом січня-серпня 2021 року

Нові легковики з-за кордону у 69,7% випадків купували фізичні особи (44,2 тис. шт.). Компанії відповідно зареєстрували 30,3% від загальної кількості придбаних нових легкових авто (19,2 тис. шт.). При цьому з-за кордону їх у 98,5% випадків ввозили компанії (62,6 тис. шт.).

Нові вантажівки у 90% випадків придбали юридичні особи (5,3 тис. шт.). З-за кордону в більшості випадків їх також імпортували компанії (96,1%, 5,6 тис. шт.).

Майже усі нові автобуси поставили на облік також компанії (96,6%, 285 шт.). Імпортували їх у 96,9% також юридичні особи (286 шт.).

Нові причепи та напівпричепи у 83,3% випадків купували юридичні особи (1,4 тис. шт.). При цьому 53,2% транспортних засобів цієї категорії в Україну ввезли фізичні особи (914 шт.).

98,3% нової мототехніки зареєстрували приватні покупці (27,7 тис. шт.). Водночас 99,8% усієї мототехніки в Україну імпортували юридичні компанії (28,2 тис. шт.).

Авто, виготовлені в Україні

Серед нових транспортних засобів, виготовлених в Україні, найбільшим попитом протягом перших 8 місяців 2021 року користувалися причепи та напівпричепи. 92,9% із них придбали фізичні особи (20,8 тис. шт.).

Нові українські легковики у 51,2% випадків купили фізичні особи (3,2 тис. шт.), юридичні особи відповідно зареєстрували решту 48,8% (3,1 тис. шт.).

98,1% нових вантажівок, виготовлених в Україні, придбали юридичні особи (1,7 тис. шт.).

Майже всі нові автобуси, виготовлені в Україні, також були продані юридичним особам (98,6%, 425 шт.).