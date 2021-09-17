Валютний ринок: підсумки п'ятниці
Зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку, що почалося в четвер, продовжився в перші години торгової сесії п'ятниці. Але потім ситуація кардинально змінилася.
Вранці налякані вчорашнім підвищенням курсу долара покупці дружно вийшли з заявками, створивши відчутний перекіс в сторону попиту. Це призвело до зростання котирувань до 26,735 гривень на покупку і 26,75 гривень на продажу. Потім повторилася вчорашня історія: долар, що виріс в ціні, вийшли продавати і експортери, і спекулянти, що почули чудову можливість заробити на коливаннях. Продавців стало так багато, що в другій половині торгів їх число часом перевищувало число покупців в 3-4 рази. Котирування буквально полетіли вниз, і Національному банку довелося вийти з покупкою за 1,5 години до кінця активної фази торгів, щоб трохи пом'якшити падіння.
Закрили торги п'ятниці на 2,5 копійки на купівлі і на 2 копійки на продажу нижче, ніж у четвер.
Хід торгів
Стартові котирування - 26,65 / 26,73 (купівля / продаж).
Торги п'ятниці відкрилися більш широко, ніж в четвер: спред на відкритті склав 8 копійок. Перша угода за ціною 26,68 гривень пройшла в 09:43. З ранку покупців було в 2 рази більше, ніж продавців; ті скористалися ситуацією і почали піднімати цінники. До 11:20 вони досягли денних максимумів. В цей час на ринок почали виходити з продажею великі компанії-експортери, яким знадобилася гривня для проведення платежів в бюджет. Зростання спочатку зупинилося, а потім тренд в черговий раз розвернувся у зворотний бік. В кінці обідньої перерви покупців залишилося мало, а до продавців додалися спекулянти, що почули легкий прибуток. Котирування пішли вниз і до 14:40 впали до 26,655 гривень на покупку і 26,678 гривень на продаж. В цей момент на ринку несподівано для всіх з'явився Національний банк. Він купив 5 млн доларів за 26,665 гривень і пішов. Вихід регулятора вже ні на що не вплинув: день закрили практично на мінімумах.
Котирування закриття - 26,66 / 26,68 (купівля / продаж).
Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні впав в 2 рази порівняно з четвергом і склав 111,6 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.
- Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,7178 гривень.
- Офіційний курс долара на 20 вересня встановлений на позначці 26,7028 гривень за долар, зростання на 3,56 копійки.
- Офіційний курс євро на 20 вересня встановлений на позначці 31,4626 гривень за євро, зростання на 9,26 копійок.
- Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні знизилася на 5 копійок. Вранці його продавали по 26,74-26,75 гривень. Коли безготівковий долар на міжбанку пішов вгору, готівковий ненадовго подорожчав до 26,75-26,76 гривень, але вже до обіду цінник почали знижувати. До вечора оптову партію долара можна було вільно купити по 26,69-26,70 гривень.
На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1733 долара. Сьогодні євро продовжив почалося вчора падіння і до моменту написання статті опустився до позначки 1,1729 долара. Готівковий євро в столичних обмінниках протягом дня подешевшав на 6 копійок: з 31,41-31,43 до 31,35-31,37 гривень.
Російський рубль відновив зниження до американського долара і до вечора опустився до 72,90 рублів за долар. Станом на 19:00 долар до рубля торгується у вузькому діапазоні 72,80-72,90 рубля за долар. Готівковий рубль в Києві сьогодні подорожчав ще на 1 копійку, до 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.