Валютний ринок: підсумки п'ятниці

Зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку, що почалося в четвер, продовжився в перші години торгової сесії п'ятниці. Але потім ситуація кардинально змінилася.

Вранці налякані вчорашнім підвищенням курсу долара покупці дружно вийшли з заявками, створивши відчутний перекіс в сторону попиту. Це призвело до зростання котирувань до 26,735 гривень на покупку і 26,75 гривень на продажу. Потім повторилася вчорашня історія: долар, що виріс в ціні, вийшли продавати і експортери, і спекулянти, що почули чудову можливість заробити на коливаннях. Продавців стало так багато, що в другій половині торгів їх число часом перевищувало число покупців в 3-4 рази. Котирування буквально полетіли вниз, і Національному банку довелося вийти з покупкою за 1,5 години до кінця активної фази торгів, щоб трохи пом'якшити падіння.

Закрили торги п'ятниці на 2,5 копійки на купівлі і на 2 копійки на продажу нижче, ніж у четвер.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,65 / 26,73 (купівля / продаж).

Торги п'ятниці відкрилися більш широко, ніж в четвер: спред на відкритті склав 8 копійок. Перша угода за ціною 26,68 гривень пройшла в 09:43. З ранку покупців було в 2 рази більше, ніж продавців; ті скористалися ситуацією і почали піднімати цінники. До 11:20 вони досягли денних максимумів. В цей час на ринок почали виходити з продажею великі компанії-експортери, яким знадобилася гривня для проведення платежів в бюджет. Зростання спочатку зупинилося, а потім тренд в черговий раз розвернувся у зворотний бік. В кінці обідньої перерви покупців залишилося мало, а до продавців додалися спекулянти, що почули легкий прибуток. Котирування пішли вниз і до 14:40 впали до 26,655 гривень на покупку і 26,678 гривень на продаж. В цей момент на ринку несподівано для всіх з'явився Національний банк. Він купив 5 млн доларів за 26,665 гривень і пішов. Вихід регулятора вже ні на що не вплинув: день закрили практично на мінімумах.

Котирування закриття - 26,66 / 26,68 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні впав в 2 рази порівняно з четвергом і склав 111,6 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,7178 гривень.

Офіційний курс долара на 20 вересня встановлений на позначці 26,7028 гривень за долар, зростання на 3,56 копійки.

Офіційний курс євро на 20 вересня встановлений на позначці 31,4626 гривень за євро, зростання на 9,26 копійок.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні знизилася на 5 копійок. Вранці його продавали по 26,74-26,75 гривень. Коли безготівковий долар на міжбанку пішов вгору, готівковий ненадовго подорожчав до 26,75-26,76 гривень, але вже до обіду цінник почали знижувати. До вечора оптову партію долара можна було вільно купити по 26,69-26,70 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1733 долара. Сьогодні євро продовжив почалося вчора падіння і до моменту написання статті опустився до позначки 1,1729 долара. Готівковий євро в столичних обмінниках протягом дня подешевшав на 6 копійок: з 31,41-31,43 до 31,35-31,37 гривень.

Російський рубль відновив зниження до американського долара і до вечора опустився до 72,90 рублів за долар. Станом на 19:00 долар до рубля торгується у вузькому діапазоні 72,80-72,90 рубля за долар. Готівковий рубль в Києві сьогодні подорожчав ще на 1 копійку, до 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.