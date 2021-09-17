Uklon почав "чистити" свою базу водіїв

Служба таксі Uklon в цьому місяці може почати масове відключення своїх водіїв від сервісу. Це пов'язано з напливом нових машин і підвищенням конкурентності на ринку, повідомляє UBR.

Як розповів один з водіїв даної служби на профільному форумі, його Chevrolet Aveo 2005 року випуску вже не підходить під вимоги компанії.

"Ознайомився зі списком авто, що відключаються в кінці вересня. Що ж, моя Aveoс з "кондером" і чистим салоном 2005 року, і мій рейтинг за два роки в 4,98 вже не котується", - йдеться у відгуку.

У коментарях користувачі відзначають, що посилені вимоги до автомобілів, враховуючи незмінність тарифів на перевезення, необгрунтовані. У той же час кількість машин і нових водіїв зростає.

"Дуже багато свіжих машин, і причому недешевих, підключено до "Уклону". Таксує кожен третій. Дуже багато "підвезунів" на роботу/з роботи на свіжих недешевих машинах (чисто відбити паливо)", - наголошується на форумі.

На офіційному сайті компанії в переліку вимог (для Києва) вказується, що машина повинна бути не старше 2005 року. Також обов'язкові умови - чисте авто зовні і в салоні, наявність ременів безпеки, незношених шини, відсутність корозії і пошкоджень кузова, і українська реєстрація.

Відзначимо, що український сервіс Uklon став першим на території країни, який дозволяє викликати таксі через інтернет. Створений він був у 2010 році. У лютому 2021-го Uklon заявив про відключення функції виклику машини по телефону.