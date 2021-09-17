НКРЕКП підвищила тарифи на тепло для генеруючих компаній
Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) збільшила тарифи на виробництво теплоенергії для різних категорій споживачів в 8 теплогенеруючих компаніях, що експлуатують теплоелектроцентралі (ТЕЦ) або когенераційні установки (КДУ), повідомляє UBR.
Зокрема, повішення торкнулося різних категорій споживача таких підприємств:
- "Міськтепловоденергія" (Кам'янець-Подільський, КДУ);
- ТОВ "Краматорськтеплоенерго";
- КП "Київтеплоенерго" (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6);
- ТОВ "ШП" Харківенергоремонт "(Шостка);
- АТ "Одеська ТЕЦ";
- ТОВ "Євро-реконструкція" (Київ, Дарницька ТЕЦ-4);
- ТОВ Фірма "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ);
- ПрАТ "Черкаське хімволокно".
У більшості випадків тарифи на тепло для українців підвищені не критично. А побутовим споживачам "Київтеплоенерго" НКРЕКУ тариф на тепло і зовсім знизила на 4% (до 900,67 грн / Гкал).
Перш за все тарифне підвищення вдарить по непобутових споживачів (промспоживачі, бюджетні установи, релігійні організації).
Відчутно високий рівень тарифного зростання на тепло для непобутових споживачів таких теплових підприємств:
- "Міськтепловоденергія" - 84%;
- "Київтеплоенерго" - 80%;
- "Харківенергоремонт" - 69%;
- "Одеська ТЕЦ" - 66%.