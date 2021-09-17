НКРЕКП підвищила тарифи на тепло для генеруючих компаній

НКРЕКП підвищила тарифи на тепло для генеруючих компаній

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) збільшила тарифи на виробництво теплоенергії для різних категорій споживачів в 8 теплогенеруючих компаніях, що експлуатують теплоелектроцентралі (ТЕЦ) або когенераційні установки (КДУ), повідомляє UBR.

Зокрема, повішення торкнулося різних категорій споживача таких підприємств:

  • "Міськтепловоденергія" (Кам'янець-Подільський, КДУ);
  • ТОВ "Краматорськтеплоенерго";
  • КП "Київтеплоенерго" (ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6);
  • ТОВ "ШП" Харківенергоремонт "(Шостка);
  • АТ "Одеська ТЕЦ";
  • ТОВ "Євро-реконструкція" (Київ, Дарницька ТЕЦ-4);
  • ТОВ Фірма "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ);
  • ПрАТ "Черкаське хімволокно".

У більшості випадків тарифи на тепло для українців підвищені не критично. А побутовим споживачам "Київтеплоенерго" НКРЕКУ тариф на тепло і зовсім знизила на 4% (до 900,67 грн / Гкал).

Перш за все тарифне підвищення вдарить по непобутових споживачів (промспоживачі, бюджетні установи, релігійні організації).

Відчутно високий рівень тарифного зростання на тепло для непобутових споживачів таких теплових підприємств:

  • "Міськтепловоденергія" - 84%;
  • "Київтеплоенерго" - 80%;
  • "Харківенергоремонт" - 69%;
  • "Одеська ТЕЦ" - 66%.
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