РНБО підтримала підвищення зарплат військовим та поліцейським

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) на засіданні у пʼятницю, 17 вересня, ухвалила пропозиції до законопроєкту про Державний бюджет на 2022 рік стосовно статей, повʼязаних із забезпеченням національної безпеки та оборони України, повідомляє Ділова столиця.

"Попри складну фінансову ситуацію, коли всі міністерства і відомства мають потребу в додатковому фінансуванні, президент України прийняв рішення про збільшення обсягу фінансування сектора безпеки та оборони у порівнянні з 2021 роком. Якщо в 2021 році цей сектор фінансувався в обсязі 5,93% від ВВП, то у 2022 році цей показник буде збільшено і затверджено на рівні 5,95% від ВВП, що має становити 319,4 млрд грн" , — сказав секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу після закінчення засідання..

За словами Секретаря РНБО, це повинно забезпечити фінансування завдань щодо соціального захисту військовослужбовців, зокрема, забезпечення їх житлом, програмами розвитку ракетного озброєння і Військово-морських сил Збройних сил України та інших.

РНБО також запропонувала президенту України Володимиру Зеленському розглянути питання про допуск на територію держави для участі в багатонаціональних навчаннях "Обʼєднані зусилля — 2021" в межах військового співробітництва збройних сил держав-партнерів — США, інших держав-членів НАТО та держав-учасників програми "Партнерство заради миру". Навчання розпочнуться вже наступного тижня.