Лукашенко натякнув на територіальні претензії до Польщі та Литви

Лукашенко натякнув на територіальні претензії до Польщі та Литви

Олександр Лукашенко натякнув на територіальні претензії до Польщі та Литви. Він нагадав, що Білосток і Вільнюс колись належали Білорусі, повідомляє РБК-Украина.

"Наші сусіди нам дані від Бога, як і будь-якій іншій державі. У відносинах з усіма ми прагнемо до миру і дружби. Ми ніколи не зарилися на чужий коровай або клаптик землі, нам свого вистачає. Ми навіть не нагадуємо сьогодні їм про те, що Білосток і Білостокщина - це білоруські землі. Вільна (Вільнюс - ред.) - це теж білоруське місто і землі навколо", - заявив він.

За його словами, конфесійна рівновага і національна єдність є основою білоруського суспільства.

"Всі ми живуть на цій землі люди - білоруський народ. У нас одна держава, один закон, спільна історична пам'ять", - додав Лукашенко.

Автор: Валерія Поліщук

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics