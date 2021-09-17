Зеленський анонсував два міжнародних змагання в Україні
Вперше в історії нашої країни в Україні пройдуть чемпіонат світу з футболу серед школярів та Всесвітня зимова Гімназіада-2023, повідомляє Деловая столица.
Про це йдеться у повідомленні президента Володимира Зеленського в Telegram.
"Радий повідомити, що Україна вперше в історії студентського спорту отримала право приймати чемпіонат світу з футболу серед школярів і Всесвітню зимову Гімназіаду-2023. Переконаний, ми проведемо їх на високому рівні", — заявив глава держави.